​Удаление Мампасси признано ошибочным – решение ЭСК

На выходных «Локомотив» разгромил «Химки» на выезде со счётом 3:0. В конце первого тайма московская команда осталась вдесятером – Марк Мампасси увидел перед собой красный свет за фол на фланге.

Согласно решению экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза, арбитр Иван Сиденков допустил ошибку. Мампасси следовало наказать жёлтой карточкой за безрассудное поведение (игрок руками зацепил соперника в район лица), с чем согласились члены комиссии. Большинство из них не увидели со стороны защитника фола последней надежды – атакующий игрок не владел мячом, а защитник успел занять позицию между соперником и мячом, поэтому к эпизоду мог успеть Станислав Магкеев.