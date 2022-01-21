Лисакович впечатлён приёмом, оказанным ему в бывшем клубе

Новобранец казанского «Рубина» Виталий Лисакович впечатлен приемом, который ему оказали в стане «железнодорожников» - его бывшего клуба. Лисакович перебрался в «Рубин» из московского «Локомотива», его появление должно усилить атаку казанского клуба, результативность которой оставляет желать лучшего на фоне конкурентов.

По словам Лисаковича, столь тепло, как в «Локо», к нему еще нигде не относились - а до «Локомотива» он успел поиграть за «Шахтёр» из Солигорска и несколько хорватских клубов, как загребское «Динамо», «Вараждин» и «Рудеш»:

- Так в жизни меня ещё никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Спасибо за такую огромную поддержку! Так как они поддерживают команду - это дорогого стоит! - приводит слова Лисаковича пресс-служба «Локомотива».