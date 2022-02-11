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«Краснодар» продолжает интересоваться бразильским голкипером слухи

11 Февраля 2022 • 23:18 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.85 3.75 4.05
27.02 17:00

Несколько недель назад начали появляться слухи о возможном уходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара». В связи с этим, некоторые бразильские источники тогда оперативно опубликовали информацию, согласно которой российский клуб обратил свое внимание на вратаря «Гремио» Габриэла Грандо.

Сейчас же эти данные подтвердила итальянская пресса, а в частности издание Calciomercato. Журналисты включили «Краснодар» в список претендентов на Грандо вместе с «Сампдорией» и «Сассуоло».

Отмечается, что 21-летний футболист будет выбирать между этими тремя командами летом. Потенциальная сумма сделки составляет семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гремио Трансферы футбола - лето 2022 Габриэл Грандо
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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