Несколько недель назад начали появляться слухи о возможном уходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара». В связи с этим, некоторые бразильские источники тогда оперативно опубликовали информацию, согласно которой российский клуб обратил свое внимание на вратаря «Гремио» Габриэла Грандо.

Сейчас же эти данные подтвердила итальянская пресса, а в частности издание Calciomercato. Журналисты включили «Краснодар» в список претендентов на Грандо вместе с «Сампдорией» и «Сассуоло».

Отмечается, что 21-летний футболист будет выбирать между этими тремя командами летом. Потенциальная сумма сделки составляет семь миллионов евро.