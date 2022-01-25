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«Краснодар» расстался со Стоцким

25 Января 2022 • 21:38 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Полузащитник Дмитрий Стоцкий больше не является игроком «Краснодара», соглашение расторгнуто по взаимному согласию, сообщает командный «Твиттер». Стоцкий защищал цвета клуба с 2018 года, в общей сложности он провел в составе команды 68 матчей, забив в них два мяча и отдав три голевые передачи.

В нынешнем сезоне он появлялся на поле шесть раз, но результативными действиями не отметился. «Краснодар» поблагодарил Стоцкого за всю проделанную работу, пожелав ему удачи.

До «Краснодара» 32-летний уроженец Калининграда выступал за «Балтику», «Клайпеду» и «Уфу». В 2018 году провел один матч в составе сборной России, выйдя на замену в товарищеской встрече с Чехией.

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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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