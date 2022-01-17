В «Локомотиве» выявлены три случая заражения коронавирусом

На 17 января у «Локомотива» было запланировано начало первого тренировочного зимнего сбора. Впрочем, в Испанию «железнодорожники» отправились не в полном составе.

Как стало известно «РБ Спорт», вместе с остальными партнерами по команде не полетели полузащитники Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также защитник Тин Едвай. Все они сдали положительный тест на коронавирус и находятся на самоизоляции.

При этом не исключается, что анализы могут быть ложными. Игроки отправятся в Марбелью, если повторные результаты окажутся негативными. Уточняется, что Куликов и Бабкин пока бессимптомно переносят болезнь.