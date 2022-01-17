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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» выявлены три случая заражения коронавирусом

17 Января 2022 • 20:52 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

На 17 января у «Локомотива» было запланировано начало первого тренировочного зимнего сбора. Впрочем, в Испанию «железнодорожники» отправились не в полном составе.

Как стало известно «РБ Спорт», вместе с остальными партнерами по команде не полетели полузащитники Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также защитник Тин Едвай. Все они сдали положительный тест на коронавирус и находятся на самоизоляции.

При этом не исключается, что анализы могут быть ложными. Игроки отправятся в Марбелью, если повторные результаты окажутся негативными. Уточняется, что Куликов и Бабкин пока бессимптомно переносят болезнь.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тин Едвай Даниил Куликов
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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