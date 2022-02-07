Главный тренер «Краснодара» Фарке рассказал о первых неделях работы в новом клубе

Во время зимней паузы у «Краснодара» произошла смена главного тренера – после возникшего недопонимания с руководством клуба свою должность покинул Виктор Ганчаренко, а на его место был приглашен Даниэль Фарке, экс-наставник «Норвича». После нескольких недель работы с новой командой немецкий специалист поделился своими впечатлениями.

«Мы проделываем очень тяжелую работу. Я вижу как ребята выкладываются. Несмотря на то, что игра в товарищеских матчах не является показателем уровня, я вижу, что все происходит так, как я и задумывал. В целом все происходит очень хорошо», - рассказал Фарке в эфире клубного телевидения.

Свой первый официальный матч во второй половине сезона «Краснодар» проведет против «Локомотива» 27 февраля.