Новичок «Краснодара» Алонсо: «Я перебрался на другой конец Земли, чтобы выиграть чемпионский титул»

Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо прокомментировал свой переезд в российскую Премьер-лигу. Парагвайский защитник поделился амбициозными планами, заявив, что собирается помочь своей новой команде выиграть трофей.

«Знаю, что требования будут высокими. Я перебрался на другой конец Земли. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать», - приводит слова 28-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что трансфер Алонсо был оформлен около двух недель назад. Прошлой командой опытного игрока был «Атлетико Минейро», а с «Краснодаром» он подписал контракт на три с половиной года.