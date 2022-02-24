Российская Премьер-лига объявила о переносе нескольких матчей 19-го тура.

«Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены», - говорится в заявлении лиги.

Таким образом, матчи «Ростов» - «Крылья Советов» и «Краснодар» - «Локомотив» перенесены на неопределенный срок, о новых датах и времени проведения матчей будет сообщено позднее. Стоит отметить, что все остальные игры пройдут по расписанию.

После восемнадцати туров российской Премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий идущее следом «Динамо» на два зачетных балла.