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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матчи «Ростов» - «Крылья Советов» и «Краснодар» - «Локомотив» перенесены на неопределенный срок

24 Февраля 2022 • 23:27 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
2.40 3.15 3.20
27.02 14:00

Российская Премьер-лига объявила о переносе нескольких матчей 19-го тура.

«Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены», - говорится в заявлении лиги.

Таким образом, матчи «Ростов» - «Крылья Советов» и «Краснодар» - «Локомотив» перенесены на неопределенный срок, о новых датах и времени проведения матчей будет сообщено позднее. Стоит отметить, что все остальные игры пройдут по расписанию.

После восемнадцати туров российской Премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий идущее следом «Динамо» на два зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Ростов Краснодар
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