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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны соперники «Краснодара» в ходе первого тренировочного сбора

13 Января 2022 • 16:51 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

«Краснодар» готовится к началу тренировочного сбора, который команда проведет уже под руководством нового тренера Даниэля Фарке. Сегодня стали известны и клубы, с которыми «быки» «пободаются» на правах спарринг-партнеров в ходе первого сбора.

Во-первых, 19 января, в следующую среду, «Краснодар» сразится с варшавской «Легией» (в недавнем прошлом с ней работал, напомним, Станислав Черчесов), а через четыре дня, 23 января, сыграет со словацким клубом «Жилина». При чем в этом случае речь идет сразу о двух матчах, которые будут сыграны в разных составах, уточняет пресс-служба «быков».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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