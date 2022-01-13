Стали известны соперники «Краснодара» в ходе первого тренировочного сбора

«Краснодар» готовится к началу тренировочного сбора, который команда проведет уже под руководством нового тренера Даниэля Фарке. Сегодня стали известны и клубы, с которыми «быки» «пободаются» на правах спарринг-партнеров в ходе первого сбора.

Во-первых, 19 января, в следующую среду, «Краснодар» сразится с варшавской «Легией» (в недавнем прошлом с ней работал, напомним, Станислав Черчесов), а через четыре дня, 23 января, сыграет со словацким клубом «Жилина». При чем в этом случае речь идет сразу о двух матчах, которые будут сыграны в разных составах, уточняет пресс-служба «быков».