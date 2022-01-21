Исидор успешно прошёл медосмотр в «Локомотиве», о трансфере форварда «Монако» объявят в ближайшее время

«Локомотив» находится на завершающей стадии оформления сделки по нападающему «Монако» Вилсоне Исидоре. Московский клуб должен официально объявить о трансфере в субботу, 22 января.

Такой информацией поделился журналист французского издания RMC Sport Лоик Танзи. У себя в твиттер-аккаунте он подтвердил, что Исидор уже успешно прошел медицинский осмотр в «Локомотиве».

Уточним, что за переход форварда «железнодорожники» заплатят три миллиона евро. Эта сумма может достигнуть четырех миллионов при выплате различных бонусов. К слову, Исидор редко получал практику в основной команде «Монако» - в его активе всего 46 сыгранных минут в текущем розыгрыше Лиги 1.