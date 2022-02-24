Некоторые матчи 19-го тура РПЛ могут быть перенесены

Из-за напряженности в отношениях России и Украины некоторые аэропорты на юге России временно закрыты - предварительно, до 2 марта. Речь идет о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

Это означает, что своевременное проведение матчей 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов», а также «Краснодаром» и «Локомотивом» может оказаться под угрозой, в связи с чем они могут быть перенесены. Более того, по некоторым сведениям, перенесенным может оказаться даже весь 19-й тур, но пока что ясности на эту тему нет.