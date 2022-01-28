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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: Ганчаренко слишком многое о себе думает, больше его в РПЛ мы не увидим

28 Января 2022 • 21:45 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв критично относится к Виктору Ганчаренко - белорусскому специалисту, который ранее тренировал «армейцев», а в самом начале текущего года расстался с «Краснодаром». Ганчаренко выступил в передаче «Коммент.Шоу», в котором рассказал о тех или иных сложностях, которые у него возникали в разных клубах. Досталось в ходе интервью и ЦСКА - и это возмутило Пономарёва.

- Ну, я представляю так, если он так уехал из ЦСКА бесцеремонно, значит, он наверняка поругался, какой-то был серьезный разговор с коллективом после игры, скорее всего, такой резкий и серьезный разговор, - считает Пономарёв, слова которого приводит «ВсеПроСпорт».

Примерно то же самое произошло с Ганчаренко в «Краснодаре», считает ветеран ЦСКА. А следовательно, это проблема прежде всего самого Ганчаренко, делает вывод Пономарёв. Он считает, что у белорусского специалиста слишком высокая самооценка.

- Та же история с ним произошла в «Краснодаре». Он о себе такого высокого мнения, что ли? Возникнут ли у него трудности после таких историй в РПЛ? Естественно, а как же! - добавил Пономарёв.

Ганчаренко тренировал ЦСКА в период с 2015 по 2021 год, но при этом какое-то время стажировался в «Уфе». В «Краснодаре» отработал в общей сложности лишь девять месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Пономарёв Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
28 Января 2022 в 22:51
О чем говорят эти глыбоко послепенсионные маразматики?
Которые уже не помнят, что такое футбол и как в него играют...а подобные сайты постят их бессвязные высказывания, в которых их авторы сами не понимают о чем говорят...но этож "полумэтры" непонятно чего...и к их мнению прислушиваются непонятно кто...но...в их руках руль рашкинфутбола, который под таким управлением все ниже и ниже
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