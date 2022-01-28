Пономарёв: Ганчаренко слишком многое о себе думает, больше его в РПЛ мы не увидим

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв критично относится к Виктору Ганчаренко - белорусскому специалисту, который ранее тренировал «армейцев», а в самом начале текущего года расстался с «Краснодаром». Ганчаренко выступил в передаче «Коммент.Шоу», в котором рассказал о тех или иных сложностях, которые у него возникали в разных клубах. Досталось в ходе интервью и ЦСКА - и это возмутило Пономарёва.

- Ну, я представляю так, если он так уехал из ЦСКА бесцеремонно, значит, он наверняка поругался, какой-то был серьезный разговор с коллективом после игры, скорее всего, такой резкий и серьезный разговор, - считает Пономарёв, слова которого приводит «ВсеПроСпорт».

Примерно то же самое произошло с Ганчаренко в «Краснодаре», считает ветеран ЦСКА. А следовательно, это проблема прежде всего самого Ганчаренко, делает вывод Пономарёв. Он считает, что у белорусского специалиста слишком высокая самооценка.

- Та же история с ним произошла в «Краснодаре». Он о себе такого высокого мнения, что ли? Возникнут ли у него трудности после таких историй в РПЛ? Естественно, а как же! - добавил Пономарёв.

Ганчаренко тренировал ЦСКА в период с 2015 по 2021 год, но при этом какое-то время стажировался в «Уфе». В «Краснодаре» отработал в общей сложности лишь девять месяцев.