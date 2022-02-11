Реднапп: «Фарке может сделать «Краснодар» чемпионом»

Гарри Реднапп, за спиной которого имеется огромный опыт тренерской работы в клубах английской Премьер-лиги, прокомментировал назначение экс-наставника «Норвича» Даниэля Фарке в «Краснодар». Англичанин заявил, что очень высоко ценит методы работы новоиспеченного главного тренера «быков».

«В «Норвиче» он провел отличную работу. Фарке делал что мог и что от него требовалось. У них были очень сильные для Чемпионшипа футболисты и они смогли выйти в Премьер-лигу. Отличный парень, надеюсь, у него все сложится в России. Если у него в распоряжении будут сильные игроки, он сможет сделать «Краснодар» чемпионом», - рассказал Реднапп в интервью для «РБ Спорт».

Стоит добавить, что зимой «Краснодар» расстался с белорусским специалистом Виктором Ганчаренко. Причиной его ухода стало разногласие с руководством краснодарского клуба.