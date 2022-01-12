Кого купит «Краснодар» зимой 2022 года

Кубанское руководство удивило в первых числах января. Отставка Ганчаренко и его тренерского штаба – не что иное, как информационная бомба для поклонников российского футбола. После провального прошлого сезона «Краснодар» вернулся в группу лидеров РПЛ – закончил первую часть сезона на пятом месте. Оказалось, что президент клуба Галицкий был недоволен не результатами, а конфликтом между 44-летним белорусским специалистом и генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Урегулировать проблему не удалось, поэтому Галицкий отправил тренера в отставку.

«Краснодар» уже успел провернуть два серьёзных трансфера. Первым новичком стал 21-летний норвежский форвард Эрик Бутхейм («Будё-Глимт»), с которым подписали контракт до лета 2025 года. Изначально сообщалось, что за нападающего заплатят 8-10 млн евро, но, по данным Transfermarkt, сумма составила 5 млн. В минувшем году Эрик забил 15 голов, это лишь первый его полноценный сезон в качестве игрока основного состава. Прекрасная замена колумбийцу Джону Кордобе, который был прооперирован и пропустит 4 месяца.

Второй новичок – центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо, с которым тоже подписано соглашение до лета 2025 года. В «Атлетико Минейро» он был капитаном, а в сборной Парагвая – одним из лидеров. Алонсо уже 29 лет, а «Краснодар» отдал за него 8 млн евро. Пока неизвестно, кто будет следующим тренером «быков», но на трансферном рынке они ведут себя активно. Могут уйти Вильена, Спаич и Кабелла. Новички, похоже, тоже ещё будут. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках «Краснодара».

Патрик Волемарк («Хеккен»)

Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

20-летний вингер шведского клуба «Хеккен» может оказаться в РПЛ. Кроме «Краснодара», на него засматривается ЦСКА. В 2021 году Патрик провёл 29 матчей в чемпионате Швеции, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. В случае переезда в Россию ориентировочно сумма трансфера составит 4-5 млн евро.

Рожер Гедес («Коринтианс»)

Трансферная стоимость: 7,5 млн евро

25-летний левый вингер Гедес – самый дорогой игрок в составе «Коринтианса». Краснодарский клуб уже направил официальный запрос по трансферу бразильца. «Быки» предлагают за Гедеса значительно больше, чем его реальная стоимость. Они готовы заплатить 12 млн. В этом сезоне на счету Рожера 7 мячей и 2 результативные передачи в 19 матчах.

Валентин Кастельянос («Нью-Йорк Сити»)

Трансферная стоимость: 7 млн евро

Как и в случае с Гедесом, Кастельянос – самый ценный актив своего клуба. 23-летний форвард забил 23 гола в МЛС, а до карьеры в США выступал в Уругвае и Чили. За нападающего готов бороться и «Бешикташ», но «Краснодар» намерен предложить «Нью-Йорк Сити» заманчивую сумму – 10 млн евро.

Ираклий Азаров («Динамо» Батуми)

Трансферная стоимость: 1 млн евро

После успеха Хвичи Кварацхелии в «Рубине» российские клубы обратили внимание на грузинский рынок. Недавно между двумя «Динамо» произошла сделка – из Тбилиси в Москву переехал Лука Гагнидзе. Следующим грузином в чемпионате России может стать 19-летний левый полузащитник Ираклий Азаров. В составе «Динамо» Батуми он провёл 42 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 5 ассистов. Футболист привлекается в сборную Грузии, за которую отыграл в 6 матчах. «Быки» готовы перечислить в Батуми 2 млн евро. Кроме них, на грузина претендует «Трабзонспор».

Владислав АВРАМЕНКО