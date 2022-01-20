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«Локомотив» практически договорился с форвардом «Монако»

20 Января 2022 • 00:14 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Московский «Локомотив» может усилиться нападающим «Монако» Вилсоном Исидором, переговоры с которым оказались весьма успешными. Как сообщает Le Parisien, все решилось в последние 24 часа, при этом у москвичей есть конкуренты - на Исидора претендуют также французские клубы «Анже» и «Пари», но сам 21-летний футболист желает перебраться именно в готовый предложить долгосрочное соглашение «Локомотив».

Если переговоры приведут к успеху, то соглашение будет заключено до 2026 года. Нынешнее соглашение нападающего с «Монако» рассчитано до лета следующего года, в нынешнем сезоне он провел восемь матчей в составе монегасков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Вилсон Исидор
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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