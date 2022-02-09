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Тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным прибыл на сборы «Локомотива»

09 Февраля 2022 • 21:15 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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27.02 17:00

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин вместе со своим тренерским штабом посетил расположение «Локомотива» на зимних тренировочных сборах. Примечательно, что «железнодорожники» уже не впервые за последнее время принимают «делегацию» из главной команды страны.

Пресс-служба клуба поделилась фотографиями, где Карпин пообщался с футболистами, а также провел беседу с главным тренером Маркусом Гисдолем. После этого он последил за занятиями и, по всей видимости, оценил уровень подготовки кандидатов в сборную.

Напомним, что уже в конце марта России предстоит сыграть с Польшей в первом стыковом матче отбора на мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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