Шведский клуб отказался продавать футболиста в московский «Локомотив» из-за событий на Украине

Шведский клуб «Хаммарбю» отказался продавать своего игрока Виллиота Сведберга в московский «Локомотив». Такое решение было принято шведской стороной в связи с началом военной операции России на Украине. Об этом сообщил президент «Хаммарбю» Маттиас Фри.

18-летний полузащитник Виллиот Сведберг является воспитанником «Хаммарбю». В 2021 году он сыграл за первую команду 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Стоимость Сведберга портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.

На днях президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня было объявлено о начале военной операции против украинских войск на фоне обострения конфликта на территории республик.