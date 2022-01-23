Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший партнер новичка «Локомотива» Исидора: «Вилсон был звездным игроком по сути, но ни в коем случае не в быту» эксклюзив

23 Января 2022 • 21:06 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

На днях «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Монако» Вилсона Исидора. Бывший партнер француза по «Бастии-Борго» Мамаду Магасумба в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал, как новичок «железнодорожников» вел себя раньше на футбольном поле и за его пределами.

Вы год отыграли вместе с Вилсоном, чем он вам запомнился?

Он был очень сильным футболистом. Это было сразу видно, уже по первым тренировкам. У него классный удар, он подвижный, но самое главное, он великолепно чувствует дистанцию и принимает взрослые решения. Можно обладать большим потенциалом, но не уметь думать на поле, а Исидор, как раз, классно думает. В клубе поверили в него, думаю это тоже сказалось и придало ему уверенности в своих силах.

Каким он был вне поля?

Он был звездным игроком по сути, но ни в коем случае не в быту. Вилсон общался со всеми прекрасно. Ни у кого в клубе не было с ним проблем. Он реально очень скромный парень.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Вилсон Исидор Мамаду Магасумба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
21:39 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Если Азмун не нарушал закон, то я не понимаю претензий «Зенита» 1
21:13 · Россия. Премьер-лига
Гроссмейстер Шипов поведал о своих футбольных предпочтениях
21:06 · Россия. Премьер-лига
Бывший партнер новичка «Локомотива» Исидора: «Вилсон был звездным игроком по сути, но ни в коем случае не в быту» эксклюзив
20:38 · Россия. Премьер-лига
Червиченко предположил, почему Азмун решил покинуть «Зенит»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Нечего бесплатно отпускать Азмуна, если «Байеру» он так нужен – деньги на бочку» 2
19:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может избавиться от Хендрикса – в аренде игрока заинтересован «Фейеноорд» 1 слухи
18:11 · Россия. Премьер-лига
Стали известны соперники «Динамо» на сборах в Турции
18:04 · Россия. Премьер-лига
Шикунов – о ситуации в «Зените»: «Уходит лидер сзади, уходит лидер впереди – это не совсем нормально»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий оценил готовность новичка «Рубина» Лисаковича
17:06 · Россия. Премьер-лига
Каттани: Айртон интересен многим клубам, но «Спартак» не собирается его отпускать
17:01 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Руди Фёллер прекрасно понимает, на что способен Азмун» эксклюзив
16:19 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «В «Локомотиве» проектом руководят аферисты»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не год-два, а десять» 3
14:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предложил 20 млн евро за бразильского форварда слухи
14:48 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Конечно, не скучал по Василию Березуцкому»
Все новости
Рекомендуем