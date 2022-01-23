На днях «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Монако» Вилсона Исидора. Бывший партнер француза по «Бастии-Борго» Мамаду Магасумба в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал, как новичок «железнодорожников» вел себя раньше на футбольном поле и за его пределами.

Вы год отыграли вместе с Вилсоном, чем он вам запомнился?

Он был очень сильным футболистом. Это было сразу видно, уже по первым тренировкам. У него классный удар, он подвижный, но самое главное, он великолепно чувствует дистанцию и принимает взрослые решения. Можно обладать большим потенциалом, но не уметь думать на поле, а Исидор, как раз, классно думает. В клубе поверили в него, думаю это тоже сказалось и придало ему уверенности в своих силах.

Каким он был вне поля?

Он был звездным игроком по сути, но ни в коем случае не в быту. Вилсон общался со всеми прекрасно. Ни у кого в клубе не было с ним проблем. Он реально очень скромный парень.