Владелец «Краснодара» наконец-то нарушил молчание по поводу увольнения Ганчаренко

Виктор Ганчаренко покинул пост наставника «Краснодара», однако доселе Сергей Галицкий, владелец «быков», не высказывался по поводу расставания с белорусским специалистом. Однако сейчас он все-таки выразил свою точку зрения, дав понять, что случившееся не связано со спортивной составляющей дела.

- Это было не увольнение по результату. Хочу закрыть эту тему. Мы не должны превращаться во что-то, - пояснил Галицкий в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Ганчаренко покинул пост главного тренера «быков» пятого января, сейчас «Краснодар» возглавляет немецкий специалист Даниэль Фарке.