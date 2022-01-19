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Владелец «Краснодара» наконец-то нарушил молчание по поводу увольнения Ганчаренко

19 Января 2022 • 22:01 Комментировать (2)
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Виктор Ганчаренко покинул пост наставника «Краснодара», однако доселе Сергей Галицкий, владелец «быков», не высказывался по поводу расставания с белорусским специалистом. Однако сейчас он все-таки выразил свою точку зрения, дав понять, что случившееся не связано со спортивной составляющей дела.

 - Это было не увольнение по результату. Хочу закрыть эту тему. Мы не должны превращаться во что-то, - пояснил Галицкий в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Ганчаренко покинул пост главного тренера «быков» пятого января, сейчас «Краснодар» возглавляет немецкий специалист Даниэль Фарке.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Виктор Ганчаренко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
DAG_ARSA
19 Января 2022 в 22:26
пояснил, так пояснил...
Михаил Бугров
19 Января 2022 в 22:39
Видимо намёк, что Ганчара опять "переклинило", либо он устал от него, что не так адекватно будет со стороны самого Галицкого уже.
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