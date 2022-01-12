Сальников раскритиковал Смолова и Мурило

Анатолий Сальников, ранее выступавший за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив», выразил мнение, что Фёдор Смолов и Мурило Серкейра в последнее время не оправдывали надежд, играя за «железнодорожников».

«По моим ощущениям, в последнее время и бразилец Мурило, и даже Фёдор Смолов не играли определяющую роль в «Локомотиве», – цитирует слова Сальникова Sport 24.

Отметим, что в этом сезоне Мурило провел за «Локомотив» 5 матчей в РПЛ, в которых смог отметиться одной результативной передачей. Что касается Смолова, то на его счету сейчас 7 голов в чемпионате. Сегодня было официально объявлено о его переходе в московское «Динамо».