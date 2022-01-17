«Краснодар» посредством своих социальных сетей объявил об уходе полузащитника Тонни де Вильены – голландец отправился в аренду в «Эспаньол».

В чемпионате Испании футболист пробудет до конца сезона, после чего у каталонской команды будет право выкупа. Пока неизвестно о финансовой составляющей сделки.

За «быков» де Вильена выступал более трех лет, перебравшись в 2019 году за девять миллионов евро из «Фейеноорда». За это время он 79 раз выходил на поле в составе краснодарской команды, отметившись 14 результативными действиями – девять голов и пять ассистов.

В текущем сезоне хавбек потерял статус ключевого игрока при Викторе Ганчаренко.