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«Локомотив» обратил своё внимание на форварда из Замбии слухи

21 Февраля 2022 • 20:38 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.83 3.85 4.10
27.02 17:00

Находясь в поисках нового нападающего, московский «Локомотив» снова обратил свое внимание на игрока замбийского происхождения, Эдварда Чилуфья. Он находился в шорт-листе «железнодорожников» еще прошлым летом, выступая за шведский «Юргорден», но сделка не состоялась, а сам футболист в январе перебрался в датский «Митьюлланд».

Как стало известно «РБ Спорт», по окончании сезона «Локомотив» сделает запрос на трансфер форварда, если ему удастся хорошо проявить себя в новом чемпионате. Стоимость Чилуфья оценивается в пять миллионов евро. Напомним, что зимой москвичи подписали другого игрока на замену ушедшему в «Динамо» Фёдору Смолову – в Россию переехал чех Ян Кухта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Митьюлланд Трансферы футбола - лето 2022 Эдвард Чилуфья
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