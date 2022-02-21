Находясь в поисках нового нападающего, московский «Локомотив» снова обратил свое внимание на игрока замбийского происхождения, Эдварда Чилуфья. Он находился в шорт-листе «железнодорожников» еще прошлым летом, выступая за шведский «Юргорден», но сделка не состоялась, а сам футболист в январе перебрался в датский «Митьюлланд».

Как стало известно «РБ Спорт», по окончании сезона «Локомотив» сделает запрос на трансфер форварда, если ему удастся хорошо проявить себя в новом чемпионате. Стоимость Чилуфья оценивается в пять миллионов евро. Напомним, что зимой москвичи подписали другого игрока на замену ушедшему в «Динамо» Фёдору Смолову – в Россию переехал чех Ян Кухта.