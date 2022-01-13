Футбольный эксперт и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Даниэля Фарке главным тренером «Краснодара».

- «Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке главным тренером. Как вы к этому относитесь?

- Я это не понимаю. Кто он такой? Я прочитал, что он работал в «Норвиче». Ну и что?

- Он вывел эту команду в Премьер-лигу.

- На мой взгляд, «Краснодар» покруче, чем «Норвич». Сложно угадать логику выбора других людей. Они играют в какую-то немецкую лотерею: один плохой тренер, один хороший. Тедеско был так себе, Шварца «Динамо» взяло – хорошо. «Локомотив» взял целую банду немцев – вроде плохо. Как в ромашку играют. Теперь, похоже, должно получиться. Мне непонятно, почему выбрали именно его из всех немецких специалистов. Например, есть Лёв, который тренировал сборную и давно подтвердил свои качества. Он сейчас сидит без работы. Если уж так хочется немца, и деньги позволяют Галицкому, лучше было бы пригласить его.

- Думаете, Лёву было бы интересно работать в РПЛ?

- Это смотря за какие деньги. Я хочу сказать, что можно взять тренера подтвержденного качества за 3-5 млн евро или какого-то экспериментального персонажа, как Фарке, за миллион, евро. Надо смотреть разницу, и если она дает результат, то может быть лучше пожертвовать деньгами. Но у всех свое понимание. Лично мне этот выбор непонятен.

- Писали, что Фарке мог привлечь Галицкого интересной, атакующей игрой «Норвича», а владелец «быков» именно такой стиль и хочет видеть у своей команды. Может в этом дело?

- Если мы возьмем Гвардиолу и пригласим его, допустим, в ЦСКА, вряд ли «армейцы» будут играть как «Барселона». Для того чтобы играть в яркий, атакующий футбол, нужны соответствующие футболисты. А в «Краснодаре» подбор игроков другой. Ну, наверное, есть какая-то аналитика, или они о чем-то рассуждали, когда делали на него ставку.

- Как вообще относитесь к тому, что наши клубы стали часто приглашать иностранных тренеров?

- Когда привозят приличных иностранцев – это неплохо, а когда всякое непотребство, типа Гисдоля с Рангником, который теперь разлагает «Манчестер Юнайтед» и скоро получит оттуда поджопник – отношусь крайне отрицательно.

- На вид Фарке довольно грозный. В команде будет железная дисциплина?

- Я потом как-нибудь расскажу анекдот про страшного голубого ослика. Не все страшно, что выглядит страшно.

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- Но ведь немцы известны своей железной дисциплиной.

- Для железной дисциплины нужен еще и креатив.

- Как вы оцениваете зимнюю трансферную компанию «быков»?

- Не слежу за этим пристально.

Елена Григорьевская