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Ташуев – о Сафонове: «Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит»

07 Февраля 2022 • 21:19 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 17:00

В последние несколько дней активно обсуждаются слухи о возможном переходе голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в стан питерского «Зенита». Бывший наставник «быков» Сергей Ташуев отреагировал на эту информацию, подчеркнув, что не считает подобное развитие событий подходящим для футболиста.

«Думаю, что «Зенит» — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Матвею. Ему нужно идти в команды, которые играют в Лиге чемпионов на уровне плей-офф, четвертьфиналов и дальше. Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит», - цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист указал на важность Сафонова для «Краснодара». По его словам, вратарю по силам помочь команде выйти на новый уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Ташуев Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
sockolowa1961
07 Февраля 2022 в 21:53
Тогда конечно Сафонову обязательно нужно перейти в Спартак.
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