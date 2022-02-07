Ташуев – о Сафонове: «Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит»

В последние несколько дней активно обсуждаются слухи о возможном переходе голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в стан питерского «Зенита». Бывший наставник «быков» Сергей Ташуев отреагировал на эту информацию, подчеркнув, что не считает подобное развитие событий подходящим для футболиста.

«Думаю, что «Зенит» — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Матвею. Ему нужно идти в команды, которые играют в Лиге чемпионов на уровне плей-офф, четвертьфиналов и дальше. Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит», - цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист указал на важность Сафонова для «Краснодара». По его словам, вратарю по силам помочь команде выйти на новый уровень.