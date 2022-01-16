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Полузащитник «Краснодара» может перебраться в Испанию или Бельгию слухи

16 Января 2022 • 19:26 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить свою карьеру за пределами России – на футболиста претендует испанский «Эспаньол», а также представитель чемпионата Бельгии «Брюгге».

Такой информацией поделился журналист Джанлуиджи Лонгари. Уже в скором времени клубы могут обратиться к руководству «быков» с официальными запросами по трансферу.

Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше внутреннего первенства голландец успел принять участие в 13 матчах, отметившись двумя голами и двумя ассистами. Потенциальная сумма сделки оценивается экспертами Transfermarkt в семь с половиной миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Эспаньол Краснодар Тонни де Вильена
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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