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Камано не перейдёт в «Труа» - трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра

29 Января 2022 • 17:05 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не переберется во французский чемпионат в текущее зимнее трансферное окно. Футболист должен был присоединиться к «Труа», но сделка в последний момент сорвалась из-за проваленного медицинского обследования.

По информации журналиста Фабриса Хоукинса, у 25-летнего форварда выявили проблемы с мышцами бедра. Отмечается, что Камано не успел залечить недавно полученную травму, а руководство клуба решили не рисковать, соглашаясь на переход.

Таким образом, Камано наверняка проведет остаток сезона в российской Премьер-лиге. В первой половине розыгрыша он отличился тремя голами и одним ассистом в 18 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Труа Франсуа Камано трансферы футбола - зима 2022
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