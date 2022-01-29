Камано не перейдёт в «Труа» - трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не переберется во французский чемпионат в текущее зимнее трансферное окно. Футболист должен был присоединиться к «Труа», но сделка в последний момент сорвалась из-за проваленного медицинского обследования.

По информации журналиста Фабриса Хоукинса, у 25-летнего форварда выявили проблемы с мышцами бедра. Отмечается, что Камано не успел залечить недавно полученную травму, а руководство клуба решили не рисковать, соглашаясь на переход.

Таким образом, Камано наверняка проведет остаток сезона в российской Премьер-лиге. В первой половине розыгрыша он отличился тремя голами и одним ассистом в 18 поединках.