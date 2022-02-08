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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме возобновил тренировки после операции на голеностопе

08 Февраля 2022 • 21:21 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.85 3.75 4.05
27.02 17:00

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме Маринато близок к тому, чтобы полноценно вернуться в строй команды. Футболист находится на завершающих этапах своего восстановления от травмы голеностопного сустава, которую он получил в конце ноября прошлого года.

Пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что вратарь уже начал индивидуальную работу с мячом. Скорее всего, Гилерме успеет восстановиться до старта второй половины сезона российской Премьер-лиги.

Напомним, что за время отсутствия одного из лидеров столичного коллектива место в воротах занимал 18-летний Даниил Худяков. Свой первый матч после зимней паузы «Локомотив» проведет с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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