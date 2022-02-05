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Новичок «Локомотива» Исидор: Если забью один гол, то забью и 10, и 20

05 Февраля 2022 • 22:22 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 17:00

Нападающий Вилсон Исидор поделился своими ожиданиями от выступлений в «Локомотиве», куда француз перебрался из «Монако» в зимнее трансферное окно. Футболист изъявил готовность удивлять болельщиков клуба своей результативностью.

«Я приехал сюда, чтобы быть опасным, решительным и эффективным в атаке. Уверен, что как только забью гол, то после этого продолжу забивать. И десять, и двадцать голов. В этом отношении я спокоен», - рассказал Исидор в разговоре с пресс-службой «железнодорожников».

Уточним, что трансфер форварда оценивается в три с половиной миллиона евро. У 21-летнего игрока есть опыт выступлений за молодежные сборные Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вилсон Исидор
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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