Новичок «Локомотива» Исидор: Если забью один гол, то забью и 10, и 20

Нападающий Вилсон Исидор поделился своими ожиданиями от выступлений в «Локомотиве», куда француз перебрался из «Монако» в зимнее трансферное окно. Футболист изъявил готовность удивлять болельщиков клуба своей результативностью.

«Я приехал сюда, чтобы быть опасным, решительным и эффективным в атаке. Уверен, что как только забью гол, то после этого продолжу забивать. И десять, и двадцать голов. В этом отношении я спокоен», - рассказал Исидор в разговоре с пресс-службой «железнодорожников».

Уточним, что трансфер форварда оценивается в три с половиной миллиона евро. У 21-летнего игрока есть опыт выступлений за молодежные сборные Франции.