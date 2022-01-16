«Ростов» возьмёт в аренду 20-летнего защитника «Локомотива»

20-летний защитник «Локомотива» Александр Сильянов остаток сезона проведет в «Ростове» - клубы согласовали между собой аренду футболиста, об этом свидетельствует «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что ранее ходили слухи о возможном полноценном трансфере Сильянова. Согласно различным данным, «железнодорожники» планировали выручить за игрока около двух миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Сильянова 11 матчей в футболке столичной команды, два из них – в Лиге Европы. Также уточним, что контракт молодого защитника с «Локомотивом» истекает аж в 2026 году.

Что касается «Ростова», то клуб усилил оборонительную линию накануне борьбы за выживание в РПЛ – после 18 туров первенства ростовчане расположились на 14-й строчке.