Сергей Корниленко: «Нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи, связанные с тем, что ближайший матч самарской команды будет перенесён.

«Ждём официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом», – заявил Корниленко в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что матч «Крыльев Советов» против «Ростова» должен пройти 27 февраля, начало поединка намечено на 14:00 по московскому времени.