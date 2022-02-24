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Сергей Корниленко: «Нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом»

24 Февраля 2022 • 11:38 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
2.40 3.15 3.20
27.02 14:00
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи, связанные с тем, что ближайший матч самарской команды будет перенесён.

«Ждём официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом», – заявил Корниленко в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что матч «Крыльев Советов» против «Ростова» должен пройти 27 февраля, начало поединка намечено на 14:00 по московскому времени.

 


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Крылья Советов Сергей Корниленко
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