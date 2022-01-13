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«Ростов» усилился норвежским полузащитником официально

13 Января 2022 • 15:39 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
27.02 14:00

Пресс-служба «Ростова» сообщила о новом приобретении - ряды команды пополнил норвежский хавбек Магнус Кнудсен. Он уже прошел медосмотр в своем новом клубе. Кнудсен, которому двадцать лет, подписал соглашение с «Ростовом» сроком на четыре с половиной года. В «Твиттере» команды уже появилось приветственное сообщение в адрес норвежца:

 - Магнус, добро пожаловать в Ростов-на-Дону, - гласит сообщение в социальной сети.

Ранее Кнудсен выступал за «Лиллестрем», воспитанником которого он и является. Также Кнудсен защищает цвета молодежной норвежской сборной U-20.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Магнус Кнудсен
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