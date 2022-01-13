Пресс-служба «Ростова» сообщила о новом приобретении - ряды команды пополнил норвежский хавбек Магнус Кнудсен. Он уже прошел медосмотр в своем новом клубе. Кнудсен, которому двадцать лет, подписал соглашение с «Ростовом» сроком на четыре с половиной года. В «Твиттере» команды уже появилось приветственное сообщение в адрес норвежца:

- Магнус, добро пожаловать в Ростов-на-Дону, - гласит сообщение в социальной сети.

Ранее Кнудсен выступал за «Лиллестрем», воспитанником которого он и является. Также Кнудсен защищает цвета молодежной норвежской сборной U-20.