Рагнар Сигурдссон вспомнил об игре с «лучшим футболистом РПЛ»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон, ранее выступавший за целый ряд российских клубов, вспомнил об игре в одной команде с футболистом, которого он считал лучшим в местном первенстве. Речь идет о полузащитнике Романе Ерёменко, с которым легионер пересекался в «Ростове».

«У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры», - рассказал Сигурдссон в беседе со Sport24.

Напомним, что исландец также поделился своим мнением касательно того, почему российские игроки так неохотно переезжают в европейские чемпионаты.