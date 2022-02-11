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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рагнар Сигурдссон вспомнил об игре с «лучшим футболистом РПЛ»

11 Февраля 2022 • 20:45 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
2.25 3.20 3.40
27.02 14:00

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон, ранее выступавший за целый ряд российских клубов, вспомнил об игре в одной команде с футболистом, которого он считал лучшим в местном первенстве. Речь идет о полузащитнике Романе Ерёменко, с которым легионер пересекался в «Ростове».

«У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры», - рассказал Сигурдссон в беседе со Sport24.

Напомним, что исландец также поделился своим мнением касательно того, почему российские игроки так неохотно переезжают в европейские чемпионаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роман Ерёменко Рагнар Сигурдссон
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