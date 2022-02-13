22-летний левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может в ближайшее время сменить российскую Премьер-лигу на турецкую Суперлигу. Интерес к перспективному игроку проявляет местный гранд «Галатасарай».

Как стало известно «РБ Спорт», представители турецкого клуба связывались с агентом Горшкова для обсуждения возможных условий сотрудничества. Впрочем, «Галатасарай» пока официально не обращался в самарскую команду.

Стоит напомнить, что ранее Горшкова активно сватали также в «Спартак». За «Крылья» футболист выступает с лета 2020, успев с того времени принять участие в 67 матчах.