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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник сборной Алжира покинул «Крылья Советов»

15 Января 2022 • 01:21 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
27.02 14:00

Бывший защитник сборной Алжира Мехди Зеффан на правах свободного агента покинул самарские «Крылья Советов».

29-летний Зеффан в нынешнем сезоне регулярно появлялся на поле, но всё же было принято решение не подписывать с футболистом новый контракт, а сам Мехди быстро нашёл новое место работы.

Сегодня Зеффан подписал контракт до конца нынешнего сезона с турецким «Малатьяспором», который ведёт борьбу за выживание в Суперлиге, сообщает официальный сайт команды из города Малатья.

Напомним, что Мехди Зеффан пришёл в «Крылья Советов» в январе 2020 года на правах свободного агента после нескольких месяцев без клуба. До этого Зеффан выступал за французские «Ренн» и «Лион».

В нынешнем сезоне Мехди Зеффан провёл в чемпионате России за «Крылья Советов» 15 матчей и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Мехди Зеффан
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