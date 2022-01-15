Бывший защитник сборной Алжира покинул «Крылья Советов»

Бывший защитник сборной Алжира Мехди Зеффан на правах свободного агента покинул самарские «Крылья Советов».

29-летний Зеффан в нынешнем сезоне регулярно появлялся на поле, но всё же было принято решение не подписывать с футболистом новый контракт, а сам Мехди быстро нашёл новое место работы.

Сегодня Зеффан подписал контракт до конца нынешнего сезона с турецким «Малатьяспором», который ведёт борьбу за выживание в Суперлиге, сообщает официальный сайт команды из города Малатья.

Напомним, что Мехди Зеффан пришёл в «Крылья Советов» в январе 2020 года на правах свободного агента после нескольких месяцев без клуба. До этого Зеффан выступал за французские «Ренн» и «Лион».

В нынешнем сезоне Мехди Зеффан провёл в чемпионате России за «Крылья Советов» 15 матчей и не отметился результативными действиями.