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«Ростов» сдал своего защитника в аренду «Кубани»

28 Января 2022 • 23:14 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
27.02 14:00

Оборонец «Ростова», 20-летний Данила Ведерников, остаток сезона проведет в «Кубани». Это результат договоренностей между клубами с юга России, соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале ростовского клуба. В ней говорится о сроках соглашения - вплоть до конца сезона, также ростовчане пожелали футболисту «красивой игры».

- Достигнуто арендное соглашение о переходе нашего игрока в краснодарскую «Кубань» до конца текущего сезона. Мы желаем Даниле успехов и красивой игры, - гласит релиз.

Ведерников уже не в первый раз отправляется в аренду, в период 2020-2021 он уже выступал в подобном качестве за «Волгарь» из Астрахани, сыграв за это время в 49 матчах. Контракт с «Ростовом» же действует до 2024 года. Что касается стоимости игрока, то приложение Transfermarkt выдает следующие цифры - 400 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубань Данила Ведерников
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