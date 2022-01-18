«Крылья Советов» больше не планируют расставаться с игроками текущей зимой

Самарские «Крылья Советов» не планируют больше расставаться с игроками - по крайней мере, до лета. «Крылья» уже потеряли перешедшего в «Зенит» нападающего Ивана Сергеева, защитника Мехди Зеффана, контракт которого просто-напросто истек, а также Данила Пруцева, который собрался в московский «Спартак».

После этого появилась информация, что некоторыми игроками «Крыльев» интересуется московский «Локомотив» - в частности назывались фамилии Юрия Горшкова, Сергея Пиняева и Владислава Сарвели.

Однако, как уточняет «Спорт-Экспресс», все эти игроки пока что останутся в команде - как минимум, до лета.