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«Крылья Советов» больше не планируют расставаться с игроками текущей зимой

18 Января 2022 • 23:46 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
27.02 14:00

Самарские «Крылья Советов» не планируют больше расставаться с игроками - по крайней мере, до лета. «Крылья» уже потеряли перешедшего в «Зенит» нападающего Ивана Сергеева, защитника Мехди Зеффана, контракт которого просто-напросто истек, а также Данила Пруцева, который собрался в московский «Спартак».

После этого появилась информация, что некоторыми игроками «Крыльев» интересуется московский «Локомотив» - в частности назывались фамилии Юрия Горшкова, Сергея Пиняева и Владислава Сарвели.

Однако, как уточняет «Спорт-Экспресс», все эти игроки пока что останутся в команде - как минимум, до лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов
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РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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