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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» будет требовать за Сильянова 2 миллиона евро

13 Января 2022 • 22:42 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Московский «Локомотив» намерен продать своего защитника Александра Сильянова. По сообщениям «РБ Спорт», команда будет требовать за игрока не менее двух миллионов евро. В то же время стоит отметить, что продажа состоится только в том случае, если «железнодорожникам» удастся договориться об аренде защитника «Урала» Арсена Адамова.

Отметим, что в феврале Александру Сильянову исполнится 21 год. Его дебют за «Локомотив» пришелся на матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» в 2020 году.

 В этом сезоне РПЛ Сильянов стал чаще выходить на поле в составе «Локомотива». В восьми поединках он не смог отметиться ни одним результативным действием.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Сильянов
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