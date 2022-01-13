«Локомотив» будет требовать за Сильянова 2 миллиона евро

Московский «Локомотив» намерен продать своего защитника Александра Сильянова. По сообщениям «РБ Спорт», команда будет требовать за игрока не менее двух миллионов евро. В то же время стоит отметить, что продажа состоится только в том случае, если «железнодорожникам» удастся договориться об аренде защитника «Урала» Арсена Адамова.

Отметим, что в феврале Александру Сильянову исполнится 21 год. Его дебют за «Локомотив» пришелся на матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» в 2020 году.

В этом сезоне РПЛ Сильянов стал чаще выходить на поле в составе «Локомотива». В восьми поединках он не смог отметиться ни одним результативным действием.