Николич не будет тренировать ЦСКА, переговоры зашли в тупик

Сербский специалист Марко Николич не станет наставником ЦСКА, хотя ранее в прессе активно обсуждалась подобная возможность. Переговоры действительно были, подтверждает Sport Klub, но они ни к чему не привели, зайдя в тупик. Вероятность того, что будет найдена другая формула для возобновления переговоров, стремится к нулю, утверждает источник.

Николич ранее тренировал московский «Локомотив», и по его руководством весной 2021 года «железнодорожники» выиграли Кубок России.

Что касается ЦСКА, то команду пока что продолжает тренировать Алексей Березуцкий.