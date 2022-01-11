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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич не будет тренировать ЦСКА, переговоры зашли в тупик

11 Января 2022 • 22:30 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Сербский специалист Марко Николич не станет наставником ЦСКА, хотя ранее в прессе активно обсуждалась подобная возможность. Переговоры действительно были, подтверждает Sport Klub, но они ни к чему не привели, зайдя в тупик. Вероятность того, что будет найдена другая формула для возобновления переговоров, стремится к нулю, утверждает источник.

Николич ранее тренировал московский «Локомотив», и по его руководством весной 2021 года «железнодорожники» выиграли Кубок России.

Что касается ЦСКА, то команду пока что продолжает тренировать Алексей Березуцкий.

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Евро-Футбол.Ру,
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