«Краснодар» у себя в социальных сетях официально объявил о переходе центрального защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо. 28-летний парагвайский футболист подписал с клубом российской Премьер-лиги контракт на три с половиной года.

Ранее Алонсо уже выступал в ведущих европейских чемпионатах, защищая цвета французского «Лилля» и испанской «Сельты». В Бразилии игрок провел 88 матчей за основную команду «Атлетико», успев даже отметиться пятью результативными действиями. Более того, в прошедшем сезоне он завоевал золотые медали местного первенства. Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.