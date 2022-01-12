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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» подписал защитника «Атлетико Минейро» Алонсо официально

12 Января 2022 • 21:20 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

«Краснодар» у себя в социальных сетях официально объявил о переходе центрального защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо. 28-летний парагвайский футболист подписал с клубом российской Премьер-лиги контракт на три с половиной года.

Ранее Алонсо уже выступал в ведущих европейских чемпионатах, защищая цвета французского «Лилля» и испанской «Сельты». В Бразилии игрок провел 88 матчей за основную команду «Атлетико», успев даже отметиться пятью результативными действиями. Более того, в прошедшем сезоне он завоевал золотые медали местного первенства. Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Атлетико Минейро Хуниор Алонсо
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