Наумов – о возможном расширении РПЛ: «Лучше 20 команд, но и 18 тоже хорошо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением по поводу потенциального расширения списка участников российской Премьер-лиги. По словам специалиста, это было бы выгодным решением для развития самого чемпионата, но подобные реформы могут быть провальными в финансовом плане.

«У нас страна большая, у нас очень много регионов. Но вопрос здесь стоит в экономической составляющей: есть ли такие клубы, есть ли такие регионы, которые готовы содержать команды Премьер-лиги? Если это есть, то для РПЛ был бы хороший вариант хотя бы 18 команд. Лучше и двадцать, но восемнадцать тоже хорошо», - приводит слова Наумова Rusfootball.info.

Также эксперт добавил, что расширение может положительно повлиять и на молодежный футбол, если экономический вопрос все же будет оперативно закрыт.