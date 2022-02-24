«Локомотив» расторг договор с компанией Ральфа Рангника

Московский «Локомотив» расторг договор с компанией 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника. Об этом сообщает телеграм-канал «Переводчик Петржелы».

Отмечается, что у сторон нет никаких претензий друг к другу. Но при этом многие в «Локомотиве» выражают сожаление по поводу разрыва соглашения. Договорённость о разрыве договора была достигнута ещё в конце января.

Напомним, в июле 2021 года «Локомотив» назначил Ральфа Рангника руководителем клуба по спорту и развитию, заключив с ним контракт на три года. Однако уже через несколько месяцев, в ноябре, Рангник принял предложение «Манчестер Юнайтед» стать главным тренером «красных дьяволов».