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«Локомотив» расторг договор с компанией Ральфа Рангника

24 Февраля 2022 • 15:16 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
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27.02 17:00

Московский «Локомотив» расторг договор с компанией 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника. Об этом сообщает телеграм-канал «Переводчик Петржелы».

Отмечается, что у сторон нет никаких претензий друг к другу. Но при этом многие в «Локомотиве» выражают сожаление по поводу разрыва соглашения. Договорённость о разрыве договора была достигнута ещё в конце января.

Напомним, в июле 2021 года «Локомотив» назначил Ральфа Рангника руководителем клуба по спорту и развитию, заключив с ним контракт на три года. Однако уже через несколько месяцев, в ноябре, Рангник принял предложение «Манчестер Юнайтед» стать главным тренером «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник
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