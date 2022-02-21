«Сборы – весёлое время, ожидаем очень яркого старта в РПЛ»: Главный тренер «Краснодара» Фарке поделился ожиданиями от сезона

«Краснодар» завершил свою подготовку ко второй половине сезона российской Премьер-лиги. Свой первый официальный поединок после зимней паузы «быки» проведут с «Локомотивом» - это будет дебют на посту наставника у немецкого специалиста Даниэля Фарке.

Новоиспеченный главный тренер команды рассказал, как прошли тренировочные сборы, а также поделился ожиданиями от возобновления чемпионата.

«Что касается сборов, это было веселое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернемся к привычному для команды укладу. Конечно, ожидаем очень яркого старта на следующей неделе», - цитирует Фарке пресс-служба клуба.