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«Сборы – весёлое время, ожидаем очень яркого старта в РПЛ»: Главный тренер «Краснодара» Фарке поделился ожиданиями от сезона

21 Февраля 2022 • 00:38 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.85 3.80 4.10
27.02 17:00

«Краснодар» завершил свою подготовку ко второй половине сезона российской Премьер-лиги. Свой первый официальный поединок после зимней паузы «быки» проведут с «Локомотивом» - это будет дебют на посту наставника у немецкого специалиста Даниэля Фарке.

Новоиспеченный главный тренер команды рассказал, как прошли тренировочные сборы, а также поделился ожиданиями от возобновления чемпионата.

«Что касается сборов, это было веселое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернемся к привычному для команды укладу. Конечно, ожидаем очень яркого старта на следующей неделе», - цитирует Фарке пресс-служба клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Даниэль Фарке
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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