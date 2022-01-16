На что надеется «Локомотив» после ухода топовых игроков

В разгар трансферной кампании в РПЛ сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о продажах, покупках и перспективах столичного «Локомотива».

Сбыт игроков — вряд ли прихоть Гисдоля. На то он и «кризис-менеджер» — работает с той массой, которую уже имеет. Да, через него прошли много интересных и впоследствии даже звёздных футболистов — от Нойера и Фирмино до Сантоса и Кардобы. Он много работал с молодёжью: при их союзе с Рангником футбольная общественность впервые увидела Дракслера; они по-настоящему раскрыли Матипа и Фёрмана.

Виноваты ли в полоскании состава Цорн и Рангник

Гисдоль никогда не славился пёстрой трансферной политикой. Эта идея лоббируется не с низов (Гисдоль как раз занимает данную нишу), а сверху. Бюджет «железнодорожников» обмелел — Плутник и Белозёров контролируют не только клуб, но и дрейф финансов в холдинге. Оптимизация состава с уклоном на заработок с продаж и перекупок — приоритет того самого руководства. Теперь они не могут заниматься расточительством: клубу нужна идейная строгость и прагматичность политики.

Для выполнения новых задач были выбраны Цорн и Рангник — фигуры, честно говоря, не самые однозначные. Приход Ральфа больше походил на наигранного мессию; пришёл, показал верный путь заблудшим «красно-зелёным», направил их и ушёл спасать других. «Железнодорожники» в этой ситуации выглядят как архаичный аппарат, который ждал в очереди своего «управленца». Интереснее всего сейчас, конечно, Цорн; оставшись с догмами немца, он теперь то ли должен строить клуб по ним, но уже в отсутствии Ральфа, то ли искать более лояльного «мудреца».

Если постараться, то можно легко вспомнить летнюю распродажу в клубе — теперь ясно, что это была лишь первая часть. Чьи-то прошлогодние уходы объяснимы — вряд ли наличие Эдера и Коченкова принесло клубу хотя бы минимальные дивиденды. С другой стороны, кому мешали Крыховяк, Мухин, а зимой — и Мурило? Уже исторический список с предполагаемыми продажами, который всплыл ещё летом, тихо редеет. Останутся ли Пабло и заметно сдавший Миранчук в столице хотя бы до лета — вопрос, как кажется, закрывающийся.

Что сейчас имеет клуб

Ориентация на молодёжь — то, чем клуб может сейчас похвастаться. Ну, или просто констатировать — куплено девять игроков, лишь двум из которых исполнилось 25. Остальные моложе. Гордость ль это или снова (поперёк «новой» политики) потраченные деньги — вопрос. Факт в том, что эти покупки, как и многое в нынешнем клубе, — скорее, неожиданность.

«Локо» — один из самых непредсказуемых коллективов из топов РПЛ. Он может выдать как весну Николича, так и продолжить осень Гисдоля. Клуб начал замену старого костяка, поиск нового. Такого молодого перспективного костяка, который работал бы не в убыток. С которого можно зарабатывать, не теряя результата. Наконец, чтобы оттенял ту номенклатурную анархичность, что сейчас есть в клубе.

На сегодня конструировать несущийся (или, скорее, медленно тянущийся) локомотив было доверено Гисдолю. Если он сколь-нибудь пользуется протекцией (а немец пользуется), то даже сегодняшние невесёлые результаты клуба будут прощены. Отчасти их можно объяснить: коллектив строится, он не может на этом этапе выдавать результаты уже готового организма. Нужно ли было строить что-то новое? Этот вопрос исчерпан хотя бы потому, что процесс уже не остановить. Старого «Локо» больше не будет.

Что будет дальше

«Локомотив» едет по рельсам с омоложённой колеёй. Ему не нужны даже относительные ветераны в лице Смолова и Крыховяка. Старше 30 сейчас только Гилерме, Рыбусь и — без удивления! — Ротенберг. Нет сомнений в том, что и от них в скором времени избавятся. Тогда клубу нужен будет не тренер и даже не учитель: в клуб должны выписать воспитателя. Во всех смыслах этого слова. Он должен поднять целое поколение клуба, воспитать по новой идеологии. Какой воспитатель из Гисдоля — это мы скоро узнаем.

Меж тем клуб абсолютно точно не остановится в подписании игроков. Как воздух нужен стабильный вратарь, который при всех комбинациях и рокировках Худякова/Гилерме будет очевидным номером «один» — нужен хотя бы потому, что между вратарём 18 лет и 36 нужен ещё один. Будет ли это уроженец «Казанки», очередной европеец или кто-то из российских игроков — узнаем в ближайшее время.

Вопрос с нападающим стоит не менее остро. Из клуба за один сезон ушли три форварда, а пришёл один Кухта. Плюс есть нераскрытый Лисакович. Это вся прочность атаки. Даже для игры в одного нападающего этого недостаточно. Стоит ли ожидать обильного количества голов? Вряд ли. Забивать будут новички, которые по определению могут долго адаптироваться, пристреливаться, находить себя и приживаться. Так что упор, скорее всего, будет сделан на вингеров и игроков более или менее атакующей группы — будь то очевидные Жемалетдинов с Миранчуком или Керк с Камано — эти футболисты сейчас являются главной ударной силой.

Перевод Баринова в центральную зону защиты, равно как и практически все примеры смены позиции игроков в обороне, не показатель хорошей жизни. Мампасси, Едвай и Пабло — так выглядит каталог центральных защитников. Звучит не очень надёжно. Крайних защитников в клубе хватает, но звёздных — едва ли. Взрастить Сельянова и Ненахова? Как вариант. Хорошо, что есть новый контракт Ротенберга. Гисдоль, по крайней мере пока, может спать спокойно — Борис всё ещё игрок.

В полузащите у клуба четыре-пять номинальных опорников и ни одного действительно качественного созидающего игрока. Миранчук крайне нестабилен, а Жемалетдинов сейчас и лучший бомбардир, и лучший ассистент — кажется, что все роли в атаке отведены ему. Факт остаётся фактом: клубу нужна «десятка». Если сложится, это может быть Анжорин. Неплохой молодой полузащитник, который мог бы продвигать атаки, создавать и разгонять. Так что эти зоны подписания вряд ли будут являться приоритетными.

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В итоге клуб будет ожидать ещё нескольких игроков — идеальным вариантом были бы точечные усиления в каждую зону, но это знатно отразится на кошеле клуба. Гисдоль, всё ещё пользующийся доверием, медленно будет строить ту систему, которую он хотел бы видеть. Предпосылки для успеха есть. Закончить сезон в зоне ЛЕ вполне возможно, но повторимся: «Локо» — один из самых непредсказуемых коллективов из топов РПЛ.

Марсель АРЗУМАНЯН