Канчельскис считает, что «Краснодар» бросается в крайности, меняя тренера в середине сезона

В четверг «Краснодар» назвал имя нового главного тренера – вакантное место после ухода Виктора Ганчаренко занял Даниэль Фарке, работавший ранее с аутсайдером АПЛ «Норвичем». Эксперт Андрей Канчельскис остался не впечатлен приездом в Россию немецкого специалиста.

По его словам, на данный момент трудно оценивать возможности Фарке. При этом, экс-игрок «МЮ» считает, что такие кардинальные изменения вряд ли пойдут команде на пользу.

«Конечно, когда бросаются в крайности, думаю, к хорошему это не приводит. В середине сезона снимают главного тренера - странное решение. Но это их решение - пускай думают, правильно или нет они поступают», - цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.