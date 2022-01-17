В «Венеции» назвали «чушью» слухи об интересе к Сулейманову

Маттиа Каллауто, являющийся спортивным директором итальянской «Венеции», заявил, что его клуб никогда не интересовался форвардом «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулеймановым.

«Чушь. Никогда не интересовались этим футболистом», – цитирует слова спортивного директора «Венеции» российское издание Sport24.

Напомним, что права на 22-летнего Сулейманова принадлежат «Краснодару». Этот сезон нападающий проводит на правах аренды в турецкой Суперлиге, где выступает за «Гиресунспор». На данный момент футболист провел 18 матчей в чемпионате Турции, где сумел отличиться двумя голами и тремя ассистами.