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В «Венеции» назвали «чушью» слухи об интересе к Сулейманову

17 Января 2022 • 15:19 Комментировать
Интер Милан
...
Венеция
1.14 8.20 18.50
22.01 20:00

Маттиа Каллауто, являющийся спортивным директором итальянской «Венеции», заявил, что его клуб никогда не интересовался форвардом «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулеймановым.

«Чушь. Никогда не интересовались этим футболистом», – цитирует слова спортивного директора «Венеции» российское издание Sport24.

Напомним, что права на 22-летнего Сулейманова принадлежат «Краснодару». Этот сезон нападающий проводит на правах аренды в турецкой Суперлиге, где выступает за «Гиресунспор». На данный момент футболист провел 18 матчей в чемпионате Турции, где сумел отличиться двумя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Венеция Магомед-Шапи Сулейманов
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