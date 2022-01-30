Бека-Бека не покинет «Локомотив» зимой

В январе начали ходить слухи о возможном уходе из «Локомотива» 20-летнего полузащитника Алексиса Бека-Бека, который только лишь летом пополнил ряды «железнодорожников». Впрочем, эту информацию опроверг представитель футболиста.

В агентстве Classico Sports Management заявили, что никто из потенциальных покупателей не обращался к игроку. «По Алексису нет предложений, разговоров о его уходе не ведется. Бека-Бека остается в «Локомотиве», - рассказали в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, что столичный клуб может расстаться с двумя другими футболистами основной команды. В Россию наверняка не вернется Фаустино Анджорин, а также был отзаявлен Франсуа Камано, который провалил медосмотр для перехода во французский «Труа».