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Бека-Бека не покинет «Локомотив» зимой

30 Января 2022 • 18:44 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

В январе начали ходить слухи о возможном уходе из «Локомотива» 20-летнего полузащитника Алексиса Бека-Бека, который только лишь летом пополнил ряды «железнодорожников». Впрочем, эту информацию опроверг представитель футболиста.

В агентстве Classico Sports Management заявили, что никто из потенциальных покупателей не обращался к игроку. «По Алексису нет предложений, разговоров о его уходе не ведется. Бека-Бека остается в «Локомотиве», - рассказали в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, что столичный клуб может расстаться с двумя другими футболистами основной команды. В Россию наверняка не вернется Фаустино Анджорин, а также был отзаявлен Франсуа Камано, который провалил медосмотр для перехода во французский «Труа».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексис Бека-Бека
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