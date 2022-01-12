Сёмин считает уход Мурило большой потерей для «Локомотива»

«Локомотив» потерял бразильского защитника Мурило, который решил вернуться в родные пенаты и подписал контракт с «Палмейрасом». За «железнодорожников» Мурило выступал с 2019 года, сыграв в общей сложности 55 матчей. В них бразилец сумел отличиться четыре раза. Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, с именем которого связаны немало славных страниц в истории клуба, считает потерю бразильца тяжелым ударом для коллектива. По его мнению, это нелогичный шаг:

- Отпускать его сейчас... Я этого не совсем понимаю. Мурило конкурентноспособен, один из ведущих центральных защитников «Локо», - считает Сёмин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».