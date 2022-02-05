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«Краснодар» нашёл нового голкипера в Бразилии на случай возможной продажи Сафонова слухи

05 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 17:00

В Бразилии сообщили, что «Краснодар» обратился к руководству «Гремио» с целью разузнать о возможности приобретения 21-летнего голкипера Габриэла Грандо. «Быки» тут же получили мгновенный ответ, согласно которому им придется заплатить за 80% прав на молодого футболиста восемь миллионов евро.

Также источник Torcedores добавляет, что подобные действия российского клуба могут быть связаны с потенциальной продажей Матвея Сафонова. То есть, «Краснодар» уже сейчас начал искать варианты на замену вратарю сборной России в случае его ухода в конце сезона.

Помимо представителя РПЛ, интерес к Грандо проявляют коллективы из Серии А – речь идет о «Сампдории» и «Сассуоло».


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гремио Матвей Сафонов Трансферы футбола - лето 2022 Габриэл Грандо
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