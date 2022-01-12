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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за Кухту

12 Января 2022 • 22:54 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Как мы уже сообщали, московский «Локомотив» усилился благодаря приобретению Яна Кухты - 25-летнего нападающего, выступавшего в пражской «Славии». Кухта успел также провести несколько матчей в составе чешской сборной. А теперь стала известна и сумма сделки - как сообщает transfermarkt, чешский форвард обошелся «железнодорожникам» в 5 миллионов евро.

Также известно, что Кухта уже выбрал номер - он будет выступать с «девяткой» на спине. Контракт с ним рассчитан на четыре с половиной года - вплоть до 30 июня 2026 года. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России и на этот момент не попадает в зону еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Кухта
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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