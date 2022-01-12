Привычка эпатировать: Почему «Краснодар» выбрал Фарке

«Краснодар» выбрал нового главного тренера. Командой будет руководить Даниэль Фарке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает об этом выборе.

Самая очевидная мысль, которая приходит в голову относительно выбора Даниэля Фарке в «Краснодар», связана с тем, что Сергей Галицкий отошёл от своего важного принципа. Ранее для владельца клуба было важно, чтобы тренер говорил по-русски. Так как сам Галицкий не владеет иностранными языками, а ему хотелось общаться с наставником без переводчика, круг потенциальных тренеров для «быков» был ограничен. Говорит ли Фарке по-русски – неизвестно. Из этого можно вывести два предположения: либо Галицкий понял, что тренировать должен именно тренер, и теперь не будет вмешиваться в работу наставника, либо влияние владельца клуба снизилось. Как известно, Галицкий болен, он сам говорил, что ищет пути, как снизить зависимость «Краснодара» лично от него, и, возможно, выбор Фарке делал уже не столько он сам.

В любом случае любопытно, как «Краснодар» будет интегрировать в клуб человека с абсолютно чужим менталитетом. На самом деле, это тоже интересный сюжет. У южан есть суперсовременный стадион и сильный состав с игроками хорошего европейского уровня, в том числе среди легионеров. Тем не менее «Краснодар» часто ведёт себя как глубоко провинциальный клуб: претензии к СМИ, что «быкам» уделяют мало внимания, отношение к болельщикам с ограниченными возможностями и так далее. Фарке же человек западный, и очень интересно, как он будет адаптироваться к нестоличной русской действительности.

Сейчас много размышлений, как оценивать Фарке. С одной стороны, он выигрывал Чемпионшип с «Норвичем», до этого успешно работал с молодёжью в Дортмунде. С другой стороны, с теми же «канарейками» он вылетел из Английской премьер-лиги в первый раз и не слишком удачно выступал в нынешнем сезоне, почему его, собственно, и уволили. Уровень Чемпионшипа принижать точно не стоит, и победа в нём должна расцениваться как достижение, и всё же вопрос тут в другом.

Сам Фарке проповедует философию Гвардиолы, он отмечал, что ему хочется, чтобы его команда вела игру, контролировала мяч. Немец не привык подстраиваться под соперника. Возможно, эта философия и привлекла босса (-ов?) «Краснодара». Однако из этого взгляда на футбол и итогового результата можно сделать один вывод. Получается, что команда Фарке может побеждать, когда имеет преимущество в кадрах. На уровне Чемпионшипа «Норвич» был едва ли не сильнее всех, и философия немца сработала. А вот в Премьер-лиге надо было проявлять гибкость, с чем Фарке не справился. Не обладая подходящим составом, он ставил футбол, который был обречён на неудачу.

«Краснодар» обладает сильным составом по меркам РПЛ, но нельзя сказать, что сильнейшим. Есть сомнения даже, что ростер «быков» в первой тройке нашего чемпионата. Давать результат только за счёт исполнительского мастерства «Краснодар» не способен. Кроме того, в отличие от того же Чемпионшипа наша Премьер-лига намного более оборонительная. Красивый футбол с владением хорошо работает против соперников, которые готовы раскрываться. Однако против «автобусов», которых у нас хватает, это может не дать результата.

В целом можно понять, почему «Краснодар» выбрал Фарке. Философия атакующего футбола, опыт в Английской премьер-лиге и общая мода в России на немецких тренеров сыграли свою роль. Однако, как и в случае с Ганчаренко, хочется понять, какие всё же критерии закладывал сам «Краснодар» при выборе тренера, кто был в списке кроме Фарке, и почему выбор пал на него. Пока же кажется, что «быки» будто специально выбирают тренеров так, чтобы эпатировать. То никому не известный Кононов из чемпионата Украины, то выпрыгнувший из ларчика Шалимов, то свой Мусаев, то «подсбитый» Ганчаренко. И вот сейчас вдруг Фарке. Почему? А потому… Посмотрим, что получится в этот раз.

Андрей Центров